Joe Biden: ‘Democratie staat op het spel deze verkiezingen’

De Amerikaanse president Joe Biden heeft woensdagavond (lokale tijd) opnieuw gewaarschuwd dat de democratie in de Verenigde Staten op het spel staat. Hij riep daarom alle Amerikanen, ‘onafhankelijk van politieke voorkeur’, op om te gaan stemmen voor de midterms, op 8 november.

Biden sprak op een campagnebijeenkomst van de Democraten. ‘Er staat deze midterms veel op het spel: van onze economie en de veiligheid op straat tot onze persoonlijke rechten’, zei de president. ‘Maar ook de democratie zelf staat dit keer op het stembiljet.’

Volgens Biden zijn er voor de midterms meer dan 300 Republikeinse kandidaten in de race die actief campagne voeren met de leugen dat de verkiezingsuitslag van 2020 ‘gestolen’ is en die niet accepteren dat oud-president Donald Trump de afgelopen verkiezingen verloren heeft. ‘Dat is de weg naar chaos in Amerika’, aldus Biden. ‘Het is ongekend, onwettig en on-Amerikaans.’ Volgens de president zijn de midterms ‘het moment om die leugens met de waarheid te confronteren, de toekomst van ons land hangt ervan af.’

Biden begon zijn toespraak met het leggen van een link tussen de recente gewelddadige aanval op Paul Pelosi, de echtgenoot van voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi, en de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021. In beide gevallen gebruikten de daders dezelfde woorden: ‘Waar is Nancy?’, merkte Biden op. De president benadrukte dat de bedreiging van de democratie en het dreigen met politiek geweld afkomstig is van een minderheid onder de Amerikanen. Maar ‘ze zijn luid en ze zijn vastbesloten’, zei hij.

Peiling

Maandag bleek uit een landelijke peiling dat 49 procent van de Amerikanen denkt dat er sprake is van verkiezingsfraude. Van hen stemt 34 procent op de Democraten en 69 procent op de Republikeinse partij. Evengoed denkt 67 procent van de kiezers dat hun stembiljet bij de komende verkiezingen eerlijk geteld zal worden.

Bij de midterms kiezen Amerikanen hun lokale vertegenwoordigers voor alle 435 zetels van het Huis van Afgevaardigden en 35 van de 100 zetels in de Senaat. Volgens peilingen verliezen de Democraten hun meerderheid in het Huis van Afgevaardigden, de race om de Senaat hangt af van enkele staten waar dinsdag een nek-aan-nekrace verwacht wordt.

Afgelopen september waarschuwde Biden in een toespraak ook al dat de democratie in de Verenigde Staten onder vuur ligt.