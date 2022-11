Plots wappert de Russische vlag niet meer boven het regiohoofdkwartier van Cherson. Betekent dit dat Rusland zijn troepen helemaal terugtrekt uit de stad? Of is het een list? De Oekraïners blijven voorzichtig.

Proberen verwarring te zaaien en staalhard liegen: het is een rode draad doorheen de Russische oorlogsstrategie. Of het nu gaat over het graanakkoord, de inzet van vuile bommen of de veiligheidssituatie ...