Zitting Frans parlement onderbroken door racistische uitlating

De zitting in de Assemblee, het Franse parlement, is donderdag onderbroken nadat Grégoire de Fournas van het rechtse Rassemblement national van Marine Le Pen collega Carlos Martens Bilongo geschoffeerd had. ‘Laat hem terugkeren naar Afrika’, riep hij. Daarop ontstond er algemeen protest. Morgen wordt beslist of er een sanctie komt.

Carlos Martens Bilongo was aan het woord over de situatie van de migranten op de Middellandse Zee. Vanop de banken van het Rassemblement national was er gemor en Bilongo was al een paar keer onderbroken. Tot Grégoire de Fournas, afgevaardigde van het vijfde kiesdistrict van Gironde, plots riep dat hij maar moest terugkeren naar Afrika.

Dat lokte algemeen protest uit van de andere aanwezigen. Iedereen stond recht, sommigen verlieten de zaal. De voorzitter van de Assemblee, Yaël Braun-Pivet, schorste daarop de zitting. Het politieke bureau van de Assemblee komt vrijdag om 14.30 uur bijeen om ‘te beslissen over een mogelijke sanctie’, zo blijkt intussen.

Aujourd’hui, un député RN a crié « retourne en Afrique » à un autre député de la République au sein de l’Assemblée Nationale.

C’est une honte absolue.#DirectAN #QAG pic.twitter.com/ZTnBxZA2wi — Marcel (@realmarcel1) November 3, 2022

De meerderheidspartijen hebben al aangekondigd niet meer aan de zittingen te zullen deelnemen zo lang de Fournas niet streng wordt gesanctioneerd. Premier Elisabeth Borne reageerde intussen met: ‘Racisme hoort niet thuis in onze democratie’, zei ze.

Grégoire de Fournas ontkende intussen dat hij collega Carlos Martens Bilongo persoonlijk heeft aangevallen. ‘Ik heb geen excuses te maken. Ik had het niet tegen hem, ik bedoelde dat de boten maar moesten terugkeren naar Afrika, niet mijn collega’, zegt hij nadat hij een storm van kritiek over zich kreeg.

Le Pen nam intussen de verdediging van haar partijgenoot op. ‘Grégoire de Fournas had het duidelijk over de migranten die per boten worden vervoerd. Niet over collega Bilongo’. De controverse die nu is ontstaan is, zegt Le Pen, is opgeklopt door onze politieke tegenstanders en dat is schandalig, zegt ze.