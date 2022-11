Terrorist Salah Abdeslam getrouwd in gevangenis

Salah Abdeslam, de enige nog levende dader van de aanslagen in Parijs, is deze zomer via de telefoon religieus gehuwd in de gevangenis. Dat meldt de Franse radiozender RTL.

Zijn nieuwe vrouw is niet de vrouw met wie hij een relatie had voor de aanslagen in Parijs, luidt het. Zijn vader zou zijn vrouw hebben gekozen, die hem aanvankelijk niet kende. De Franse autoriteiten volgen hun gesprekken op en wisten dat ze trouwplannen hadden.

Het ging niet om een burgerlijk huwelijk, enkel een religieus huwelijk.

De terrorist werd al veroordeeld voor zijn rol in de aanslagen van 13 november 2015 in de Franse hoofdstad en voor de schietpartij in Vorst van 15 maart 2016. Midden juli werd hij overgebracht naar België voor het proces van de aanslagen van 22 maart 2016 in Zaventem en Brussel.

Abdeslam is het enige overlevende lid van de commando’s die op 13 november 2015 130 mensen doodden in Parijs en in de voorstad Saint-Denis.