De huishoudster die Jeff Bezos aanklaagt

De voormalige huishoudster van Amazon-oprichter Jeff Bezos heeft het aan de stok met haar vroegere baas. Ze beschuldigt hem van ondermaatse werk­omstandigheden en discriminatie.

Tweetalig. Ervaren. Competent. Gemotiveerd. Geen wonder dat de assistente van Jeff Bezos niet aarzelde om Mercedes Wedaa in september 2019 aan te werven als huishoudster in zijn privévilla in Seattle. Maar Wedaa heeft nog een eigenschap: ze is mondig en assertief. Haar kritiek op de arbeidsomstandigheden in huize Bezos hebben tot haar ontslag geleid, beweert ze nu. Vandaar dat ze Bezos en twee van zijn vennootschappen heeft aangeklaagd wegens inbreuken op de arbeidswetgeving. Ze vindt ook dat ze onterecht ontslagen is: ze heeft nooit aanmerkingen gekregen op haar werk.

De gerechtsdocumenten, die online te vinden zijn, geven een interessante inkijk in hoe het eraan toegaat in het huishouden van een van ’s werelds rijkste onder­nemers. Wedaa, die aanvankelijk als enige huishoudster werd aangeworven, maakte na enkele jaren deel uit van een zeskoppig team dat het huishouden van Bezos en diens vriendin Lauren Sanchez runde. Ze droeg de titel ‘house coordinator’, en rapporteerde aan een ‘house manager’, die de vennootschap runt waarin Bezos zijn huizen heeft ondergebracht.

Lunch in wasruimte

Haar bezwaren over het dienstverband zijn talrijk. Ze moest dagen van 10 tot 14 uur presteren, maar kreeg geen overuren uit­betaald. Er was weinig tot geen tijd voor pauzes, evenmin was er een kantine voor het personeel. ‘We nuttigden onze lunch in de wasruimte, die ongeveer 3 bij 2 meter mat. Er waren geen stoelen en geen microgolfoven of koelkast.’ Anderhalf jaar lang moest het huispersoneel volgens Wedaa het toilet in een bijgebouw gebruiken, dat ze konden bereiken door uit het raam te klimmen.

Ook beschuldigt ze Bezos ervan discriminatie te hebben toegelaten vanwege haar Mexicaanse afkomst. Op één na waren alle huishoudsters latina’s, terwijl hun superieuren zonder uitzondering blank waren. Ze vraagt de rechter om een schadevergoeding, waarvan de omvang nog te bepalen is.

Tegenover Bloomberg zegt de advocaat van Bezos dat de klachten van Wedaa geen enkele grond hebben, en dat de miljardair zich op die basis zal verdedigen tegen de aantijgingen. Hij benadrukt dat het huispersoneel vrij was om zelf pauzes te nemen als daar behoefte aan was. Het team van Wedaa werkte autonoom, en vaak was er zelfs niemand aanwezig om hun arbeid te superviseren. Ook zouden er verscheidene toiletten in het huis zijn waarvan gebruik kon worden gemaakt, evenals ruimtes om de pauzes door te brengen. Hij geeft ook aan dat Wedaa een jaarloon ‘van zes cijfers’ ontving – dus minstens 100.000 dollar. Ze zou de klacht hebben ingediend toen Bezos weigerde tegemoet te komen aan haar vraag om 9 miljoen dollar. ‘We hebben bewijs dat ze slecht functioneerde.’ De bewering dat Bezos of Sanchez discrimineren, noemt hij ‘absurd’. De advocaat van Wedaa stelt dat ook miljardairs zich aan de wetten moeten houden. ‘De wet bepaalt nu eenmaal dat personeel recht heeft op een veilige en gezonde werkomgeving’.