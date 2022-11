‘Ben je het als burger niet eens met het pesticidegebruik, blijf dan 2 à 3 km uit de buurt van het platteland’

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Lijsttrekker

Wie dacht dat de verkiezingen van 2024 nog ver weg waren in 2022 mag snel iets anders beginnen denken. Althans wie in Ninove woont. Want daar heeft het bestuur van Forza Ninove, de lokale afdeling van Vlaams Belang, Guy D’haeseleer opnieuw, alreeds, op het schild gehesen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2024. D’haeseleer hoopt dan een absolute meerderheid te halen.

Hij kwam recent nog in het nieuws toen hij het aan de stok kreeg met de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). Omdat de opkomstplicht is afgeschaft, trekt zijn partij in Ninove van deur tot deur om mensen te overtuigen om zich symbolisch ‘te registeren als kiezer’. Het blijkt een slinkse manier van de partij om mensen de database van de partij te voeden en te weten wie Vlaams Belang stemt en wie niet. ‘Als ik in de Groenstraat sta, weet ik dus dat die, die en die straks voor ons stemmen’, zei de D’haeseleer daarover.

De pre-campagne van de partij heeft ‘5 voor 12’. Iets wat andere partijen ongetwijfeld ook zullen denken.

Buffer

‘Hallucinant’. ‘Een atoombom onder de sector’. Neen, in de nieuwe editie van Landbouwleven is er weinig animo voor ‘MAP7’, het gelekte ontwerp van het nieuwe Mestactieplan van minister Zuhal Demir (N-VA). Die is kop van jut, maar niet alleen. In het edito worden ook ‘de groene jongens’ op de korrel genomen. De politieke ‘groene jongens’ van Groen zitten niet in de Vlaamse regering, maar het blad ziet het ruimer en kijkt naar de Vlaamse natuurorganisaties, die pleitten voor grotere buffers rond zones waar pesticiden gebruikt worden. ‘Ben je het als burger niet eens met het pesticidegebruik – al spreken wij liever van gewasbeschermingsmiddelen – blijf dan 2 à 3 km uit de buurt van het platteland. En hou vooral de groene extremisten uit de buurt van gezond boerenverstand en lokale voedselproductie. Hun achterliggende agenda is om zoveel mogelijk natuurgebied te bekomen, ten nadele van landbouwgrond. Graag hiertegen een buffer, én die mag meer zijn dan 6 m!’