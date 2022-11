Vluchtelingenwerk Vlaanderen: ‘Minstens 100 mensen in familieverband slapen op straat’

Vluchtelingenwerk Vlaanderen heeft donderdag vernomen dat er opnieuw voor heel wat kwetsbare asielzoekers geen opvangplaats is. De organisatie vernam dat minstens 100 personen in familieverband en 20 tot 30 niet-begeleide minderjarigen geen opvang krijgen en mogelijk op straat moeten slapen. De drukte is te wijten aan de sluiting door de feestdag.

Na een weekend of na een feestdag is de drukte aan het aanmeldcentrum altijd groter. Met de huidige opvangcrisis daarbij opgeteld is het extra moeilijk om iedereen een plaats te geven, meldt Fedasil. De cijfers die Vluchtelingenwerk Vlaanderen meegeeft, kunnen niet bevestigd worden door het federaal agentschap.

‘We hebben die cijfers nog niet en we zullen die vandaag ook niet meer hebben, want de beschikbare plaatsen worden verdeeld door Dienst Vreemdelingenzaken. We weten niet exact hoeveel mensen opvang hebben gevraagd of gekregen’, meldt een woordvoerder van Fedasil aan Belga.

Bij Vluchtelingenwerk Vlaanderen betreuren ze dat de diensten hier niet op waren voorbereid, terwijl dit te verwachten was. Volgens de ngo konden alle families en minderjarigen wel een asielaanvraag indien, maar vinden ze geen opvangplaats voor hen. De alleenstaande mannen kregen opnieuw niet de mogelijkheid om asiel aan te vragen.

‘Het is overduidelijk dat de regering nog steeds de urgentie van de situatie miskent, wat moet er gebeuren vooraleer er échte oplossingen komen?’, vraagt Tine Claus, directeur Vluchtelingenwerk Vlaanderen, zich af.