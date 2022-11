‘La Petite Sibérie’ voor het eerst vorstvrij in oktober

Mouthe, officieel het koudste dorp van Frankrijk, kon de voorbije maand oktober geen enkele dag vorst optekenen. Dat was voor het eerst sinds de metingen. Voor Franse weerkundigen is het opnieuw een duidelijk symptoom van de klimaatcrisis.

François Jobard, een Franse weerkundige bij Météo France, heeft in een serie ongemakkelijke tweets de opwarming van de bijzonder koude regio rond Mouthe in het Juragebergte aan de Zwitserse grens onder de aandacht gebracht. ‘La Petite Sibérie’, zoals de regio liefkozend wordt genoemd, warmt zienderogen op.

Enerzijds gaat het gemiddelde aantal vriesdagen in oktober er stevig op achteruit. ‘Tijdens de periode van 1951 tot 1980 was het gemiddeld aantal vriesdagen in oktober nog 18. In 2004 en 2006 zijn het er 2, en nu dus 0 in 2022’, twittert Jobard bij een grafiek die er niet om liegt.

Pour la première fois depuis le début des mesures en 1880, AUCUNE gelée n'a été enregistrée à #Mouthe , Haut-Doubs, en octobre. Le nombre moyen de gelées en octobre était de 18 jours sur la période 1951-1980. 28 en 1974 et 1888, 2 en 2004 et 2006, et 0 donc en 2022. #octobre2022 pic.twitter.com/ffMtz39FOT — François Jobard (@Francois_Jobard) October 31, 2022

Ook de gemiddelde temperatuur piekte dit jaar, voorafgegaan door een milder stijgende trend. ‘In 2022 zijn we een versnelling hoger gegaan’, twittert de weerkundige. ‘Je zou kunnen zeggen dat we het in oktober 2022 warmer hebben dan gemiddeld in augustus in de jaren 70’, zegt hij over de temperaturen gemeten in Besançon, 85 km ten noorden van Mouthe.

La deuxième *quinzaine* d'octobre 2022 (17.7 °C) a été plus chaude que la moyenne 1961-1990 d'une deuxième *quinzaine* d'août (17.6 °C) à #Besançon. C'est à dire qu'on arrive en 2022 à avoir plus chaud en octobre qu'en moyenne en août dans les années 1970. pic.twitter.com/fveyBReh53 — François Jobard (@Francois_Jobard) November 1, 2022

Mouthe verdiende de titel van koudste dorp van Frankrijk nadat het kwik er in 1968 daalde tot -36,7 graden, het koudste ooit opgetekend in het land. Het dorp ligt tussen twee bergketens in, waardoor de koude lucht blijft hangen.