Brigitte Giraud wint prestigieuze literatuurprijs Goncourt

De Franse schrijfster Brigitte Giraud heeft donderdag de Prix Goncourt gewonnen, de meest prestigieuze Franse literatuurprijs, met de roman Vivre vite. Hij vertelt het verhaal van de onwaarschijnlijke gebeurtenissen die hebben geleid tot de dood van haar man.

De Française won in een zeer nipte stemming van Giuliano da Empoli, dankzij de stem van voorzitter Didier Decoin, die dubbel telt. Ze volgt als laureate de Senegalees Mohamed Mbougar Sarr op. De Académie Goncourt koos een auteur die niet bekend is bij het grote publiek en niet gewend is aan hoge verkoopcijfers, hoewel de prijs dat zal veranderen.

Giraud, die nu in Lyon woont en geboren is in Algerije, heeft een tiental boeken, romans, essays en korte verhalen geschreven. Ze won de Prix Goncourt voor korte verhalen in 2007 voor de bundel L’amour est très surestimé (De liefde is erg overschat). In 2019 was ze finalist voor de Prix Médicis met ‘Jour de courage’ (Dag van de moed).

Sober en gevoelig verhaal

Met Vivre vite (Snel leven) koos de Goncourtjury voor een sober en gevoelig verhaal, dat meteen goed ontvangen werd door de recensenten. De auteur werd geïnspireerd door een drama in haar leven. Op 22 juni 1999 reed haar man Claude te snel weg bij een verkeerslicht, met een te krachtige motorfiets die niet van hem was. Hij viel van de motor en herstelde niet.

Giraud is de eerste schrijfster die de prijs krijgt sinds Chanson Douce van Leïla Slimani in 2016, en de dertiende vrouw die wint sinds de oprichting van de Prix Goncourt 120 jaar geleden. De Prix Goncourt is goed voor een symbolische cheque van tien euro. De prijs garandeert vrijwel zeker de verkoop van honderdduizenden exemplaren.