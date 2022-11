Fietsers en automobilisten in het centrum van Londen werden afgelopen week opgeschrikt door twee enorme kerstballen. De glanzende versieringen van enkele meters hoog rolden over de rijbaan in de buurt van Soho, een hippe wijk in de Britse hoofdstad. Waar de ballen vandaan kwamen en waar ze uiteindelijk zijn beland, is niet duidelijk.