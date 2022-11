‘Der Rosenkavalier’ in De Munt: een lust voor het oor

Een eenzame, door melancholie getroffen maarschalkin vindt in de zeventienjarige graaf Octavian een passionele aanvulling op haar onvervulde huwelijk. Wanneer haar verarmde neef, baron Ochs, zijn huwelijk met de nóg jongere burgerdochter Sophie aankondigt, wordt Octavian gevraagd om als ‘rozenkavelier’ op te treden: een soort officiële boodschapper van het aanzoek. Bij de traditionele overhandiging van de roos bloeit ware liefde op tussen de tieners Octavian en Sophie, waarmee een maskerade in gang wordt getrapt die te veel sérieux heeft om van een komedie te spreken, en tegelijk te cartoonesk is voor een drama. Bovenal vertelt Der Rosenkavalier een verhaal van verval: zowel individuele schoonheid als de hele toenmalige upper class worden op meedogenloze wijze gedeconstrueerd.

In het eerste bedrijf bezingt de maarschalkin haar angst voor de voortschrijdende tijd, de vergankelijkheid van schoonheid en de (romantische) bedreigingen die daarmee gepaard gaan. Naargelang het verhaal vordert, krijgt het enigma van de tijd een almaar centralere plaats in het werk. Dat een dergelijk motief visueel lastig te capteren is, bewijst menig eerdere productie van Der Rosenkavalier, maar regisseur Damiano Michieletto springt er inventief en vernuftig mee om. Door verschillende nevenpodia te gebruiken, slaagt hij erin om het niet-lineaire verhaal toch begrijpelijk in beeld te brengen. Daar draagt ook het decorontwerp van Paolo Fantin toe bij. Hij speelt het klaar om met beperkt scenisch materiaal – verwacht geen spektakelopera met groteske decorstukken en flitsende lichtshows – een uitzonderlijk intieme sfeer te scheppen, alsof je naar een strak gestileerde poppenkast zit te kijken.

Helaas wordt dat niveau niet de hele voorstelling lang aangehouden. Hoe ingenieus het duo Michieletto-Fantin erin slaagt om het tijdsaspect te bespelen, zo gratuit zijn enkele andere regie-ingrepen. Vooral de humoristische passages zijn te letterlijk opgevat om vandaag nog grappig te zijn. Het karikaturale geklungel van de lakeien is gedateerde slapstick, en een verkrachtingsscène bijna karikaturaal in beeld brengen is simpelweg niet van deze tijd.

Excellerend orkest

In tegenstelling tot zijn wereldvermaarde avant-gardeopera’s Salome en Elektra, grijpt Strauss in dit werk terug naar een meer traditionele muziektaal. Het verhaal speelt zich halverwege de 18de eeuw af, het zijn dus eerder de modernistische knipogen naar de atonaliteit dan de Weense wals-elementen die anachronistisch aanvoelen. Het Muntorkest onder de muzikale leiding van Alain Altinoglu excelleert zoals wat dat intussen bijna gewoon zijn. De pulserende wals-ritmiek staat nooit in de weg van de lyrische zanglijnen – wel integendeel: het orkest ondersteunt en versterkt de stemmen op de bühne.

Die geboden kans grijpen de zangers met beide handen. Sally Matthews is een gedroomde Maarschalkin, die het doorleefde karakter van het personage ondanks haar glashelder stemgeluid weet te vatten. Matthew Rose zet de smakeloze baron Ochs op een bijzonder geloofwaardige manier neer – en dat schrijven we met de grootste hoogachting. Maar het is de Belgische sopraan Ilse Eerens die het luidste applaus opstrijkt. Dankzij haar naturelle mimiek, ragfijn timbre en soepele vibrato is ze zowel dramatisch als vocaal de uitblinker, en dus de terechte publiekslieveling.

De regie mag bij momenten dan wel iets te vanzelfsprekend zijn opgevat, de muziek is dat nooit. Orkest en zangers tekenen voor een virtuoze uitvoering van een heerlijke compositie die de tand des tijds moeiteloos doorstaat.

‘Der Rosenkavalier’ speelt nog tot 18 november in De Munt.