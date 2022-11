Stig Broeckx is vader geworden

Ex-renner Stig Broeckx is op 31 oktober vader geworden van een dochtertje: Isa.

Toen hij eind mei aankondigde dat hij en zijn partner Marlies een kind zouden krijgen, schreef Broeckx dat vader worden ‘jarenlang zijn grootste motivatie was geweest’ en ‘dromen soms uitkomen’.

Broeckx reed voor de Lotto-ploeg toen hij in 2016 in de Baloise Belgium Tour betrokken raakte bij een zware valpartij, in coma raakte en hersenschade opliep. Na een intensieve revalidatie kon hij opnieuw stappen, fietsen en praten. Sinds zijn ongeval inspireert hij met zijn vechtlust en optimisme.