Diesel wordt vrijdag flink goedkoper

Diesel tanken zal vanaf vrijdag goedkoper worden. Dat meldt de Federale Overheidsdienst Economie.

De maximumprijs van diesel (B7) aan de pomp daalt met 17,4 eurocent tot 2,020 euro per liter.

Ook de maximumprijs voor stookolie (50S) daalt. Bij bestellingen vanaf 2.000 liter wordt vanaf vrijdag nog maximaal 1,2642 euro per liter betaald. Dat is een daling met 13,71 eurocent per liter.

De nieuwe prijzen zijn een gevolg van de prijsschommelingen van olieproducten of biocomponenten op de internationale markten.