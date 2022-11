Podcast | Is Twitterbaas Elon Musk na de rijkste man nu ook de machtigste?

Sinds vorige week is Elon Musk de nieuwe eigenaar en CEO van Twitter. De rijkste man op aarde was hij al, maar nu hij aan de knoppen zit van het maatschappelijke debat, is hij ook een van de machtigste personen op aarde. Welke plek zal hij van Twitter maken? En hoe wil hij er ooit geld mee verdienen?

