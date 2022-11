Stakingsdag 9 november houdt bijna helft vluchten aan de grond, ook elders hinder

Wie op 9 november wil reizen, zal de nationale staking aan den lijve ondervinden. Openbaar­vervoersmaatschappijen en de luchthaven verwachten alvast hinder. De vakbonden willen met hun actie hun oproep versterken om de koopkracht te beschermen.

Wie op 9 november de deur uitgaat en daarvoor het openbaar vervoer wil gebruiken, is best extra aandachtig en kijkt er de routeplanners op na. Voor de nationale stakingsdag kondigden zowel de NMBS, De Lijn als de MIVB al aan dat ze hinder verwachten.

De Lijn meldt dat ze een alternatieve dienstregeling zal voorzien. Ze verwacht hinder in heel Vlaanderen. Volgende week maandag hoopt de maatschappij meer duidelijkheid te kunnen geven over welke bussen of trams rijden. Dat zal De Lijn via de routeplanner aan de reizigers laten weten.

De NMBS komt met een gelijkaardige boodschap. Al begint daar de actie al de avond voordien om 22 uur, zoals meestal het geval is bij spoorstakingen. Ook de spoorwegen mikken op begin volgende week om hun pendelaars via de routeplanner te informeren over de impact van de staking. Het Brussels openbaar vervoer verwacht sterke hinder, meldt MIVB-woordvoerster An Van hamme. ‘De lijnen die al dan niet rijden, zijn niet op voorhand bekend, maar de MIVB vreest dat maar weinig bussen, trams en metro’s die dag zullen uitrijden. Er komt wel realtime informatie doorheen de dag.’

Wie een vlucht heeft geboekt en getroffen is door de staking bij Brussels Airport, zal door de luchtvaartmaatschappij gecontacteerd worden. In totaal blijven 40 procent van de vluchten aan de grond. Brussels Airport bekijkt hoe het op de stakingsdag chaotische situaties op de luchthaven kan vermijden. Reizigers die wel kunnen vertrekken, wordt aangeraden om alleen handbagage mee te nemen. Het is onbekend hoeveel reizigers hinder mogen verwachten.

Allicht zullen de komende dagen nog meer bedrijven melden welke impact ze verwachten van de nationale staking.

Koopkracht

De stakingsdag draait rond koopkracht. Hij wordt georganiseerd door het gemeenschappelijk vakbondsfront. Het ABVV wil met de actie tonen dat het de loonnormwet liever kwijt dan rijk is. De automatische loonindexering herzien, is voor hen onbespreekbaar. De socialistische vakbond pleit ook voor prijsplafonds op energieprijzen en belastingen op overwinsten.

Daarmee zit het op dezelfde lijn als het ACV. De christelijke bond heeft het over een ‘gedragen actie’ omdat ‘de torenhoge rekeningen en facturen maken dat bij veel mensen het water niet aan de lippen, maar in de neus staat.’ Werknemers hebben nood aan perspectief, klinkt het. De liberale vakbond heeft het over een ‘algemene actiedag waarbij bedrijven zelf kiezen of ze staken of niet.’