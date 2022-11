Voormalig Pakistaans premier Khan gewond na schietpartij

De voormalige Pakistaanse premier Imran Khan is gewond geraakt toen zijn konvooi werd beschoten in het oosten van het land. Hij zou gewond zijn geraakt aan de voet. Dat schrijft persbureau Reuters.

De 70-jarige Khan zou niet in levensgevaar verkeren. ‘Zijn toestand is stabiel’, bevestigt Raoof Hassan, een medewerker van de ex-premier. Volgens Hassan zou het gaan om een moordpoging. Khan liep mee in een lange mars naar de hoofdstad Islamabad. Daarmee wilde hij vervroegde verkiezingen afdwingen. De vermeende dader werd gedood, zo heeft de bewaking van de ex-premier bekendgemaakt.

In 2018 raakt Imran Khan, een gewezen cricket­speler, ­verkozen als eerste minister. Volgens sommigen kon dat alleen dankzij het ­leger, dat erg invloedrijk is in Pakistan. De stijgende brandstof- en voedselprijzen en onenigheid met het leger leidden in april tot een motie van wantrouwen. Khan zette die weg als een complot van de regering en van de Verenigde Staten en probeerde de motie tevergeefs aan te vechten.

De politicus werd in april opzijgezet en uitte sindsdien meermaals kritiek op de regering en het leger in Pakistan. Hij pleit al enkele maanden voor vervroegde verkiezingen. Sinds zijn afzetting wordt hij nog steeds gesteund door een brede achterban.