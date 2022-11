Komiek James Corden excuseert zich: ‘Per ongeluk grap van Ricky Gervais verteld’

De Britse komiek James Corden bracht tijdens zijn latenightshow een grap die haast identiek was aan een grap uit Ricky Gervais’ stand-upshow Humanity uit 2018.

‘Per ongeluk een briljante grap van Ricky Gervais verteld in de show gisteravond, uiteraard niet wetende dat die van hem kwam’, tweette Corden dinsdag. Er was heisa ontstaan nadat Corden tijdens zijn talkshow The late late show with James Corden een grap had verteld die volgens kijkers wel heel erg leek op een die Gervais vier jaar geleden al eens maakte.

De grap van Corden ging over de overname van Twitter door Tesla-oprichter Elon Musk. Tijdens zijn monoloog zegt Corden dat Twitter niet als een stadsplein is, zoals Musk tegenwoordig beweert. ‘Als iemand een poster ophangt op een stadsplein waarop staat “ik geef gitaarles”, zal niemand zeggen: ‘Ik wil geen gitaar spelen, ik wil piano spelen! Dat bordje was niet voor jou bedoeld, je hoeft er niet kwaad om te worden.’ En dat is precies wat op Twitter gebeurt, bedoelt Corden: mensen winden zich op om boodschappen die niet voor hen bedoeld zijn.

Inadvertently told a brilliant Ricky Gervais joke on the show last night, obviously not knowing it came from him. It’s brilliant, because it’s a Ricky Gervais joke. You can watch all Ricky’s excellent specials on Netflix. J x — The Late Late Show with James Corden (@latelateshow) November 1, 2022

De grap die Gervais maakte in 2018, over boze twitteraars, was bijna identiek. ‘Het is alsof je naar een stadsplein gaat en er een bordje hangt dat gitaarlessen aanbiedt, en je begint te vloeken dat je helemaal geen gitaarlessen wilt’, zei Gervais tijdens zijn stand-upshow.

Gervais reageerde via een Twitter-gebruiker, die aan hem vroeg of Corden de grap mocht gebruiken. ‘Nee. Ik denk dat een van de schrijvers de grap voor hem “bedacht” heeft’, zei Gervais. ‘Ik betwijfel of hij de mop bewust woord voor woord zou kopiëren.’

Corden verontschuldigde zich later aan de komiek op Twitter. ‘Het is briljant, want het is een grap van Ricky Gervais’, schreef Corden. ‘Je kunt alle uitstekende specials van Ricky bekijken op Netflix.’