Arne Quinze onthult ‘grootste lichtinstallatie ooit’ in Saudi-Arabië

Voor het Noor-lichtfestival in Riyad bouwde de Gentse kunstenaar Arne Quinze een lichtinstallatie van 32 meter lang en 16 meter hoog.

In de Saudi-Arabische hoofdstad Riyad gaat vandaag het Noor-festival van start. Tot 19 november worden er in en rond de stad meer dan 120 installaties door 100 artiesten uit 40 landen getoond. Dat moet van Noor Riyad het grootste lichtfestival ter wereld maken.

Foto: Arne Quinze

Ook de Gentse kunstenaar Arne Quinze is van de partij. Hij schuwt de superlatieven niet. In de woestijn ten noorden van Riyad onthult Quinze vandaag zijn werk ‘Oasis’. Die constructie uit aluminium en ledlicht ontwierp hij speciaal voor het Noor-festival. Met een lengte van 32 meter en een hoogte van 16 meter vormt ze volgens het bijhorende persbericht ‘de grootste lichtinstallatie ooit in de Saudi-Arabische woestijn’.

Quinze inspireerde zich voor ‘Oasis’ op het spel tussen vormen en licht dat hij in zijn eigen wilde tuin aantreft, en wou met het werk voor levendigheid zorgen in de dorre woestenij. In 2006 bouwde Quinze ook het tot dan toe grootste houten beeldhouwwerk, ‘Uchronia’, in de woestijn van het Amerikaanse Nevada.

Foto: Arne Quinze

Foto: Arne Quinze

Foto: Arne Quinze