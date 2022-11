Bolsonaro tegen aanhangers: ‘Ga door met betogen, maar maak de snelwegen vrij’

De aftredende president van Brazilië, Jair Bolsonaro, heeft zijn aanhangers toegesproken in een videoboodschap op Twitter. Hij roept de betogers op om te stoppen met het blokkeren van snelwegen, maar moedigt hen tegelijkertijd wel aan om te blijven protesteren. ‘Ik ben even hard van streek als jullie, maar jullie wegblokkades brengen iedereen in moeilijkheden’, klinkt het.