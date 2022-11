Honderdduizenden euro’s cash gevonden bij voormalig Jumbo-baas Frits van Eerd

In het kader van een witwasonderzoek zouden volgens de Nederlandse zakenkrant Het Financieele Dagblad honderdduizenden euro’s aan cash zijn gevonden. Het openbaar ministerie onthoudt zich van commentaar.

‘Tonnen cash aangetroffen bij inval teruggetreden Jumbo-topman Frits van Eerd’, kopt Het Financieele Dagblad. Volgens hun bronnen dicht bij het onderzoek zouden speurders honderdduizenden euro’s met cash hebben gevonden in zijn woning. Het openbaar ministerie zegt dat ze de vondst niet kunnen bevestigen.

In september werd Van Eerd opgepakt als een van de negen verdachten in een onderzoek naar het witwassen van geld via sponsorcontracten en btw-fraude in de autohandel. De hoofdverdachte in het onderzoek is de voormalige topman van een crossteam dat gesponsord werd door Jumbo.

• Jumbo-topman verhoord in witwasonderzoek

De fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst vielen ook binnen in de kantoren van Jumbo, maar de supermarktketen zou niet worden geviseerd. Kort na zijn arrestatie legde Van Eerd de functie van algemeen directeur tijdelijk neer.