Jeff Bezos valt uit top drie rijkste mensen, Elon Musk blijft op eerste plek

De aandelenkoers van retailgigant Amazon heeft de afgelopen weken zware klappen gekregen, en dat had zware gevolgen voor het vermogen van oprichter Jeff Bezos. De Amerikaanse miljardair verloor sinds 2020 zo’n 80 miljard dollar, waardoor hij uit de top drie rijkste mensen ter wereld is gevallen.

Bezos werd ingehaald door Gautam Adani, een Indiase haventycoon met een vermogen van 129 miljard dollar volgens de Bloomberg Billionaires Index. De reden waarom de voormalige Amazon-baas uit de top drie valt, heeft te maken met de recente koersdaling van het e-commercebedrijf, waar Bezos nog steeds een groot aandeel in heeft. Tijdens de coronacrisis bedroeg zijn vermogen meer dan 200 miljard dollar. Sindsdien is de rijkdom van de miljardair met meer dan 80 miljard gedaald.

Na Bezos’ aftreden als topman vorig jaar is het aandeel van Amazon hard in de uitverkoop gegaan. De zorgen dat de online retailgigant minder gaat verkopen tijdens de feestperiode leidde vorige week opnieuw tot een sterke koersdaling. De beurswaarde van Amazon is door de aanhoudende verkoopdruk gedaald tot bijna 940 miljard dollar.

Bernard Arnault, de topman en grootaandeelhouder van het Franse luxeconcern LVMH, staat op de tweede plek met een vermogen van 141 miljard dollar. Bill Gates, bezieler van Microsoft, vervolledigt de top vijf rijkste mensen.

Techmiljardairs incasseren

Space X-oprichter en Tesla-baas Elon Musk blijft nog steeds de rijkste mens ter wereld met een vermogen van bijna 200 miljard dollar. Toch hebben de dalende aandelenkoers van Tesla en zijn aankoop van Twitter ook zijn vermogen pijn gedaan: hij verloor op een jaar tijd meer dan 70 miljard dollar – vorig jaar was Musk nog meer dan 300 miljard dollar waard.

Ook met het vermogen van Mark Zuckerberg gaat het volgens de Index niet goed. Meta Platforms, het moederbedrijf van Facebook, Whatsapp en Instagram, legde vorige week tegenvallende kwartaalcijfers voor. Ook de omzet van het bedrijf daalde voor het tweede kwartaal op rij van 29 naar 28 miljard euro. Zuckerberg is op de Index intussen gezakt naar de 29e plaats.