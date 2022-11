De Nederlandse provincie Gelderland wil met paintballkogels laten schieten naar ‘probleemwolven’. Een of meer wolven komen er te dicht in de buurt van mensen, allicht door gewenning. Ook in Vlaanderen ligt een paintballgeweer klaar voor dergelijke situaties.

In Nationaal Park de Hoge Veluwe in Gelderland zijn de voorbije weken enkele gevallen gesignaleerd van wolven die ‘onnatuurlijk gedrag’ vertonen en in de buurt van mensen durven te komen. Mogelijk gaat ...