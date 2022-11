(Even) geen Bounty’s meer in snoepdozen wegens te onpopulair

Meer dan een derde van de Britten zegt geen Bounty’s te willen in hun rode Celebrations-dozen. En dus heeft de eigenaar van het merk besloten om in de aanloop naar Kerstmis Bounty-vrije dozen op de markt te zetten.

Binnenkort komt er een nieuwe variant van de bekende rode Celebrations-dozen. Want wegens gebrek aan populariteit zullen de Bounty’s eventjes verdwijnen. Wie in het Verenigd Koninkrijk woont, kan de dozen kopen in bepaalde Tesco-winkels over heel het land. Wie een gewone doos heeft, waar behalve Mars, Snickers, Twix en Maltesers ook Bounty’s in zitten, kunnen die doos gaan inruilen voor eentje zonder Bounty’s.

Vorig jaar was er al een actie waarbij Bounty’s ingeruild konden worden voor de populairdere Maltesers. Dit jaar verdwijnt de Bounty dus even op vraag van de klanten. Na de test met de Bounty-loze dozen is de kans wel groot dat ze terugkomen.