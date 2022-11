Dit zijn de mogelijke tegenstanders van Club Brugge in de knock-outfase van de Champions League

Foto: Action Images via Reuters

Geen groepswinst, wel kwalificatie voor de knock-outfase van de Champions League voor Club Brugge. Knap, al betekent dat wel dat de tegenstanders in die volgende ronde van een stevig kaliber kunnen zijn. Een overzicht.

Als tweede in zijn poule kan Club Brugge alleen maar uitkomen tegen groepswinnaars. Porto, de groepswinnaar in de eigen poule, is geen mogelijke tegenstander. De loting vindt plaats op maandag 7 november.

Met Bayern München, Manchester City, Chelsea, Napoli en Tottenham lagen er al vijf potentiële tegenstanders vast, dus daar kwamen er woensdag nog twee bij. Real Madrid won makkelijk met 5-1 van Celtic en pakte de groepswinst. Dat leek ook PSG te gaan doen met een zege op Juventus (1-2), tot Benfica er in de 92ste minuut nog 1-6 van maakte tegen Maccabi. De Portugezen winnen zo de groep dankzij meer doelpunten op verplaatsing.