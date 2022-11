Zwaarbewolkt met vanaf de middag regen of buien

Het wordt donderdag overal zwaarbewolkt met vooral vanaf de middag regen of buien. De maxima schommelen tussen 11 graden in de Ardennen en 16 graden elders.

De wind is matig uit zuid, ruimend naar zuidwest in de namiddag. Aan zee is de wind eerst vrij krachtig en ruimt naar west tot noordwest. Er worden rukwinden verwacht tot 50 km/uur, meldt het KMI.

Donderdagavond wordt het droog aan de kust en verschijnen er enkele opklaringen. Elders regent het nog maar in de loop van de latere avond en nacht wordt het op de meeste plaatsen droog en verschijnen er opklaringen. Een lokale bui blijft evenwel mogelijk, vooral langs de Franse grens. Er blijven veel lage wolken ten zuiden van Samber en Maas. De minima liggen tussen 5 en 8 graden op de meeste plaatsen. De wind blijft matig uit zuidwest tot west en krimpt tegen de ochtend naar zuid tot zuidwest.

Vrijdag is er vrij veel bewolking met enkele lokale buien. Vanaf het westen verschijnen er geleidelijk meer opklaringen in de namiddag. Het wordt gevoelig frisser met maxima van 8 graden op de Hoge Venen en 13 graden aan de kust. De wind is zwak tot matig en ruimt van zuidwest naar noord.