Levenslang voor dader schietpartij op Amerikaanse school in 2018

Nikolas Cruz, de 24-jarige man die in 2018 op een school in Parkland, Florida, zeventien mensen doodschoot, moet levenslang de gevangenis in. Dat heeft een rechter in Florida woensdag (lokale tijd) bepaald.

Het vonnis was eerder deze week aangeraden door een publieksjury. Cruz werd schuldig bevonden aan zeventien moorden en zeventien pogingen tot moord. Hij had tijdens zijn proces schuld bekend aan de feiten en zijn excuses aangeboden aan de nabestaanden. Voor elk van de moorden krijgt hij levenslang, waardoor hij geen kans heeft op vervroegde vrijlating.

Cruz ontsnapt aan de doodstraf, omdat de twaalf-koppige jury het niet unaniem eens werd over het opleggen daarvan. Drie juryleden waren van mening dat Cruz, die 19 jaar oud was ten tijde van de schietpartij, te jong ofwel niet mentaal capabel was om ter dood veroordeeld te worden.

Het is vrij uitzonderlijk dat de dader van een schietpartij op een Amerikaanse school veroordeeld wordt, meestal overleven ze hun daad zelf niet. Cruz was tijdens zijn gehele proces in de rechtszaal aanwezig. ‘Ik heb enorm veel spijt van mijn daad, ook al geloven jullie dat waarschijnlijk niet’, zei hij bij aanvang van zijn proces in oktober 2021 tegen de rechtbank. ‘Ik moet hier iedere dag mee leven, ik heb er regelmatig nachtmerries van en wil de nabestaanden en slachtoffers mijn oprechte excuses aanbieden.’