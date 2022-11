PSG in extremis géén groepswinnaar, Thorgan Hazard scoort voor Dortmund

De groepsfase van de Champions League zit er volledig op nu de zesde speeldag erop zit.

Groep E. Milan plaatst zich

AC Milan had maar één opdracht woensdag: niet verliezen van RB Salzburg. Dan was plek twee en het ticket voor de 1/8ste finales binnen. En dat gebeurde ook. Met Charles De Ketelaere bijna 80 minuten op de bank wonnen de Rossoneri makkelijk met 4-0 dankzij twee goals en een assist van de onverslijtbare Olivier Giroud. Rade Krunic, die speelde in plek van ‘CDK’ scoorde de 2-0, de laatste was van Junior Messias.

Chelsea was al zeker van groepswinst en kwam tegen rode lantaarn Dinamo Zagreb zowaar op achterstand. Maar via goals van Raheem Sterling en Denis Zakaria wonnen de Blues met 2-1.

Eindstand:

Chelsea 13

Milan 10

Salzburg 6

Dinamo Zagreb 4

Groep G. Man City op één

Er viel niks meer te winnen of te verliezen en dus begon Kevin De Bruyne op de bank bij Man City. Dat kwam achter tegen Sevilla, maar won uiteindelijk met 3-1 na goals van de piepjonge Rico Lewis, Julian Alvarez en Riyad Mahrez. ‘KDB’ gaf de assist voor de 2-1.

Borussia Dortmund kwam niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen FC Kopenhagen. Maar Thorgan Hazard scoorde wel voor de Borussen, die tweede worden in de groep.

Eindstand:

Man City 14

Dortmund 9

Sevilla 5

FC Kopenhagen 3

Groep H. Benfica pakt groepswinst

PSG won woensdag op het veld van Juventus dankzij doelpunten van Kylian Mbappé en Nuno Mendes, terwijl Leo Bonucci de netten deed trillen voor de Oude Dame.

Goed voor groepswinst? Nee, want Benfica ging met 1-6 winnen bij Maccabi Haifa - met een goal van Joao Mario in de 92ste minuut - en daardoor meer uitdoelpunten scoorde dan de Franse kampioen terwijl hun onderlinge resultaat (2x 1-1) en doelsaldo (16-7) hetzelfde zijn.

Eindstand:

Benfica 14

PSG 14

Juventus 3

Maccabi 3

Groep F. Real Madrid als groepswinnaar mogelijke tegenstander voor Club Brugge

Real Madrid is een van de mogelijke tegenstanders van Club Brugge in de 1/8ste finales van de Champions League. De Koninklijke won met 5-1 van Celtic en stoot met 13 punten door als groepswinnaar. RB Leipzig (12) overklaste Shakthar (6) met 0-4 en stoot als tweede door terwijl de Oekraïners naar de Europa League moeten en Celtics (2) Europees is uitgeschakeld.

Eindstand:

Real Madrid 13

RB Leipzig 12

Shakhtar 6

Celtic 2