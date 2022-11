Fed verhoogt opnieuw rente, maar einde stilaan in zicht

De Amerikaanse centrale bank (Federal Reserve) verhoogt zoals verwacht de rente met 75 basispunten, een week nadat de Europese Centrale Bank dat heeft gedaan. Ze gaf wel aan dat het tempo van de renteverhogingen daalt.

Een week nadat de Europese Centrale Bank (ECB) de rente opnieuw met 75 basispunten verhoogde, draaien ook de Amerikanen nog eens een rondje aan de rentemolen. De Federal Reserve verhoogt de rente opnieuw met 75 basispunten, waardoor de rentes op de depositorekeningen bij de Fed nu op 3,75 à 4 procent uitkomen.

• ECB zal rente verder verhogen, maar misschien minder fors

Net zoals bij de ECB vorige week hadden economen die renteverhoging verwacht. De grote vraag die de markten bezighield, was of Fed-voorzitter Jerome Powell zou hinten dat het werk er bijna opzit. Bij de ECB liet voorzitter Christine Lagarde verstaan dat de volgende renteverhoging in december er niet meer een van 75 basispunten zou zijn, maar eerder een van 50 of 25 basispunten. Dat zou betekenen dat de cyclus van renteverhogingen stilaan op haar einde loopt, ondanks dat de inflatie nog blijft stijgen.

Duurdere euro

Ook de Federal Reserve gaf mee dat het einde stilaan in zicht komt. De Fed gaf aan ‘dat ze rekening zal houden met de vorige renteverhogingen en de vertraging waarmee die de economische activiteit en de inflatie beïnvloeden, net zoals ze rekening zal houden met de economische en financiële ontwikkelingen’. Voor centralebankwatchers betekent dat zoveel als de Fed die vindt dat ze de rente nu al serieus verhoogd heeft en nu afwachttot de verhogingen hun werk doen en de inflatie afkoelen. Dat betekent dus ook dat de Amerikaanse centrale bank de rente de volgende keer minder fors zal verhogen.

De markten reageerden dan ook eerder blij op het nieuws. De Dow Jones won 0,9 procent en de Nasdaq 0,45 procent. Ook de rente zakte en de euro brak opnieuw door de pariteit, wat goed nieuws is voor de inflatie in Europa, aangezien een duurdere euro betekent dat grondstoffen die we in dollar aankopen goedkoper worden.