Engie in beroep voor vergunning gascentrale in Vilvoorde

Engie Electrabel heeft beroep aangetekend tegen de beslissing van de Vlaamse regering om een vergunning voor de gascentrale van Vilvoorde te weigeren. Volgens de energieproducent voldoet de centrale aan alle vergunningsvereisten.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) weigerde half september een omgevingsvergunning voor de nieuwe gascentrale van Engie in Vilvoorde. Volgens minister Demir bleek uit technisch nazicht dat Engie niet alle best beschikbare technieken hanteert om de uitstoot tot een minimum te beperken.

Engie gaat nu in beroep tegen die beslissing en stapte daarvoor vrijdag naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen. ‘Wij zijn ervan overtuigd dat de centrale voldoet aan alle vergunningsvoorschiften en we zijn overtuigd van de kwaliteit van dit project’, laat Engie woensdag weten. ‘Wij willen deelnemen aan een volgende CRM-veiling indien de overheid tot de conclusie zou komen dat er nood is aan de capaciteit van een nieuwe centrale om aan de bevoorradingszekerheid te voldoen.’

Niet de eerste keer