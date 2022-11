Deense premier Frederiksen haalt topscore en kan verder regeren

Tot haar verbazing haalde de Deense sociaal­democratische premier Mette Frederiksen een electorale topscore, waardoor zij kan regeren met coalitiepartners naar keuze.

Het centrumlinkse blok van de huidige premier Mette Frederiksen veroverde dinsdag bij de parlementsverkiezingen 87 van de 179 zetels. Omdat het zogenaamde ‘Rode Blok’ ook de zetel van de ­Faeröer-eilanden en de twee zetels van Groenland won, komt de linkse samenwerking uit op 90 van de 179 zetels: een nipte meerderheid.

Frederiksens sociaaldemocratische partij behaalde 27,5 procent van de stemmen en werd daarmee de grootste formatie. Het is het beste resultaat van de sociaal­democratische partij van de afgelopen twintig jaar.

In haar overwinningsspeech woensdag zei Frederiksen dat het resultaat een blijk van vertrouwen is. ‘Dank aan alle Denen die hun stem aan ons hebben toe­vertrouwd. Ik weet dat sommigen hebben getwijfeld.’

Nertsdrama

Met dat laatste doelde ze op de nationale verontwaardiging die in juni losbrak na de publicatie van een onderzoeksrapport waarin stond dat Frederiksen geen wettelijke basis had om tijdens de ­pandemie alle nertsen in het land te ­laten doden. Op dat moment leefde de vrees dat de dieren een ­variant van het coronavirus zouden verspreiden. De maatregel maakte van de ene dag op de andere een einde aan de Deense nerts­industrie die goed was voor een miljoenenexport.

Toch was het niet die kwestie die de verkiezingscampagne beheerste. De oorlog in Oekraïne, de stijgende energieprijzen en de galopperende inflatie waren de belangrijkste thema’s.

De harde Deense migratiekoers, een thema dat vooral buiten Denemarken ophef veroorzaakte, leidde tot minder electorale deining. De sociaaldemocraten voeren al jaren een streng asiel­beleid, waardoor de verschillen met rechtse en radicaal rechtse partijen minder spelen.

Oppositieleider Jakob Ellemann-Jensen van de Liberale Partij heeft ondertussen zijn verlies erkend. Zijn partij verloor 19 van de 43 zetels in het parlement.

Frederiksen zei dat zij over de links-rechtstegenstellingen heen op zoek wil gaan naar een brede coalitie. Nogal wat Deense experts vragen zich af of dit niet eerder een handig manoeuvre is om aan te ­tonen dat het rechtse blok in Denemarken niet bereid is om in moeilijke tijden compromissen te sluiten, waarna Frederiksen zonder remmingen opnieuw een centrumlinkse regering kan vormen.