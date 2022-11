Een Nederlandse rechter heeft twee klimaatactivisten twee maanden cel gegeven omdat ze zich vastplakten aan het Meisje met de parel van Johan Vermeer.

Beide activisten kregen twee maand cel, waarvan een voorwaardelijk. De rechter vindt niet dat het hoofd lijmen aan het werk valt onder vrije meningsuiting. Dat is geen gesproken woord, zo argumenteert hij. Verder toonde de rechter begrip voor hun drang naar klimaatprotest, al zijn ze met hun actie bij het Meisje met de parel volgens hem ‘over de schreef gegaan’.

Tijdens de actie in het Den Haagse Mauritshuis werd het werk niet beschadigd. Alleen het beschermend glas en de lijst hebben schade opgelopen. Beide heren gaan nog in beroep. Het openbaar ministerie had een celstraf van vier maanden geëist.

Het gaat onder meer over de Belgische activist Wouter Mouton, die eerder ook tijdens de beker van België in het voetbal en op de Ronde van Vlaanderen actie voerde. De tweede veroordeelde filmde de actie. Ook hij is een Belg. Een derde landgenoot zal vrijdag voor de rechter verschijnen voor zijn betrokkenheid bij de actie.

‘Just Stop Oil’

Hun actie kaderde in een reeks waarbij klimaatactivisten het op kunst gemunt hebben. Zo kreeg ook de Zonnebloemen van Vincent van Gogh een soepblik over zich gekieperd. Ook daar bleef het eigenlijke werk onaangetast.

Achter de acties zit het collectief ‘Just Stop Oil’. De Britse organisatie wil nieuwe olielicenties een halt toeroepen.