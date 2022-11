‘Zillion’ lokte al 132.000 bezoekers naar de cinemazalen

Zillion, de nieuwe speelfilm van Robin Pront, heeft tijdens de eerste week in de bioscoop al 132.000 bezoekers gelokt. Het is van Loft (2008) en de eerste twee Kampioenen-films (2013 en 2015) geleden dat een Vlaamse film zo snel en zo sterk uit de startblokken schiet, klinkt het woensdag bij Kinepolis Film Distribution (KFD).

Met die prestatie doet Zillion het in zijn eerste week in Vlaanderen zelfs beter dan de Amerikaanse blockbuster Top Gun: Maverick, die net voor de zomer uitkwam. In sommige bioscopen moesten zelfs extra filmvoorstellingen worden ingelast om de grote opkomst de baas te kunnen. Dit weekend mocht Zillion dubbel zoveel toeschouwers ontvangen als de nummer twee in de zalen, Black Adam.

De film vertelt het verhaal van de flamboyante Frank Verstraeten, die in de jaren 90 discotheek Zillion in Antwerpen uitbouwt tot de place to be voor uitgaand Vlaanderen en ver daarbuiten. Frank paradeert er met Vanessa, de mooiste vrouw van België, terwijl partner in crime en pornokoning Dennis Black Magic voor de pikante acts zorgt.

In de film nemen Jonas Vermeulen, Charlotte Timmers, Matteo Simoni en Barbara Sarafian de hoofdrollen voor hun rekening.