‘Ik ga niet naar de klimaattop in Sharm-el-Sheikh maar naar Sint-Idesbald’

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Overlever (1)

Yves Leterme (CD&V) is een overlever. Na zijn politieke loopbaan en een omweg langs enkele intergouvernementele organisaties, reist de voormalige premier nu de wereld rond als consultant voor bedrijven. Maar hij is ook letterlijk een overlever. In een gesprek met Humo vertelt hij hoe hij tot driemaal toe aan de dood ontsnapte. In 2008 werd hij als premier in het ziekenhuis opgenomen met maagbloedingen. ‘De druk vrat me helemaal op. In het ziekenhuis hing mijn leven aan een zijden draadje. Tijdens die week op mijn ziekenbed besliste ik: hoe dit ook afloopt, ik blijf niet in de politiek.’

De zee

Brussels burgemeester Philippe Close (PS) maakt op Twitter voor eens en altijd duidelijk dat hij in tegenstelling tot sommige nieuwsberichten niet naar de klimaattop in de Egyptische badplaats Sharm-el-Sheikh zal afzakken. ‘In tegenstelling tot wat er in dit artikel staat, zal ik deze week niet in Egypte zijn, maar in Sint-Idesbald voor 4 dagen rust met mijn gezin. Nog een fijne week iedereen.’ Die top start zondag, maar ook dan gaat hij niet naar Egypte, laat hij aan De Standaard weten.

Overlever (2)

In 2013 stikte hij bijna in een stuk vlees tijdens een toespraak en in 2017 maakte hij samen met zijn vrouw een zware aardbeving mee in de Chinese Jiuzhaigou-vallei. ‘Ik vluchtte naar buiten in mijn onderbroek en een hemdje, maar zonder broek en schoenen. Mijn vrouw kwam enkele seconden later ook de kamer uit, maar zij had gelukkig wel het verstand om haar sacoche, onze paspoorten en enkele kleren mee te nemen.’

Briljant

‘Weet je waarom Georges-Louis Bouchez zoveel irriteert’, stelt minister van Staat Louis Michel (MR) op de Franstalige zender LN24 een retorische vraag over zijn voorzitter. ‘Bouchez is zo briljant dat hij irriteert. Een briljant iemand doet dat altijd. Dat is ook de reden waarom ik mezelf, toen ik partijvoorzitter was, van den domme hield.’ Michel klopt al langer op die nagel. In een interview met La Dernière Heure klonk het over Bouchez ook al dat ‘zijn grootste zwakte zijn intelligentie is.’