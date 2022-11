Seizoen twee van ‘The White Lotus’: een Italiaanse droom om te bingen

‘Ach, hoe fijn is het om omringd te zijn door mensen met geld. Dan weet je dat ze niet uit zijn op het jouwe.’ Het is een veelzeggende verzuchting van een van de personages in het tweede seizoen van de serie The White ­Lotus. In dat tweede seizoen draait alles weer rond een stelletje rijke mensen dat vakantieviert in een luxehotel. Een egocentrisch universum dat heerlijk is om te bekijken, maar waar je voor geen geld deel van wil uit­maken.