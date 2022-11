VRT gooit zendschema om voor WK voetbal: ‘Thuis’ al om 18.30 uur, geen ‘Blokken’ meer

Op zondag 20 november wordt in Qatar de aftrap gegeven van het wereldkampioenschap voetbal. Op de VRT is het sportevenement integraal te volgen, al heeft dat wel implicaties op de rest van het zendschema.

In Qatar zijn er matchen om 11, 14, 17 en 20 uur. Alleen die om 17 uur zijn te zien op Canvas, voor de overige wedstrijden moet er naar Eén worden gezapt. Na de wedstrijd om 20 uur volgt daar dan ook de talkshow Villa Sporza.

Dat heeft ook gevolgen voor de andere programma’s in het zendschema. Dagelijkse kost blijft op post om 18.15 uur, met daaropvolgend Thuis om 18.30 uur. Dat betekent dat Blokken er enkele weken tussenuit gaat. Na het WK komen Ben Crabbé en zijn kandidaten wel terug om het seizoen voort te zetten. Om 19 uur volgt dan het traditionele journaal.

Bij Canvas blijven Terzake en De afspraak gewoon trouw op post. Wel viert de zender dit jaar zijn 25ste verjaardag. Daarom brengt Canvas een selectie van de beste afleveringen van enkele humoristische programma’s. Vanaf 21 november valt daardoor De ideale wereld tijdelijk weg. De eerste twee weken zendt Canvas In de gloria uit van maandag tot en met donderdag rond 22.15 uur. In de derde week (vanaf 5/12) volgt Neveneffecten, in de vierde week is het de beurt aan Het peulengaleis, en vanaf 19 december volgt Alles kan beter.