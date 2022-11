Russische dissident: ‘Wagner-leiders zijn even machtig als ministers’

De bazen van het beruchte huurlingenleger Wagner hebben evenveel macht als Russische ministers. Dat heeft de Russische dissident en zakenman Michail Chodorovski gezegd aan Britse parlementsleden.

Volgens hem is Wagner-kopman Jevgeni Prigozjin de drijvende kracht achter de aanstelling van hardliner Sergej Soerovikin als nieuwe bevelhebber in Oekraïne. Hij zei verder dat de Wagner-groep ‘actief terreur voert’ en dat de kleine militie zich nooit zal moeten verantwoorden voor militair falen in Oekraïne. Prigozjin wordt samen met de Tsjetsjeense leider Ramzan Kadyrov gezien als een hardliner in de oorlog in Oekraïne. Er circuleren al langer berichten over getouwtrek om invloed in het Kremlin tussen de extreme nationalisten en de gevestigde functionarissen.

Chodorovski was ooit de rijkste Rus en werd begin de jaren 2000 opgepakt. Zijn steun aan liberaal gezinde politici kon Russisch president Vladimir Poetin niet smaken. Via een resem aantijgingen van fraude en belastingontduiking belandde hij uiteindelijk achter de tralies. Dat zo’n rijke en machtige man zo gemakkelijk kon worden veroordeeld, moest als voorbeeld gelden voor andere ondernemers: wie zaken wil doen in Rusland, schikt zich naar Poetins wil. In 2013 werd Chodorovski vrijgelaten. Sinds 2015 woont hij in Londen.

Voor zijn veroordeling stond Chodorovski aan het hoofd van een oliebedrijf. Die kreeg hij in handen toen staatsbedrijven geprivatiseerd werden na de val van de Sovjet-Unie.