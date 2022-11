Laurent Simons (12) gaat doctoreren aan prestigieus Duits instituut

Enkele maanden nadat de 12-jarige Laurent Simons uit Oostende zijn masterdiploma in de fysica heeft behaald, begint hij aan een doctoraat aan het prestigieuze Max Planck Instituut.

Het studieparcours van Laurent Simons oogt indrukwekkend. Op zijn zesde zat zijn basisschool erop, drie jaar later – op zijn negende – begon hij zijn universitaire studies en in juli behaalde hij op zijn twaalfde zijn masterdiploma in de fysica aan de Universiteit Antwerpen.

Nu breekt een nieuw hoofdstuk aan. Simons gaat aan zijn doctoraat beginnen aan het prestigieuze Max Planck Instituut. Hij had daar ook stage gedaan in de onderzoeksgroep Attoworld in München, waar hij met wereldvermaarde proffen onderzoek deed naar lasers om kanker te detecteren in het bloed van mensen. ‘En hij is daar graag’, zegt vader Alexander Simons. ‘Dus hij blijft daar.’

Waar het doctoraat van zoonlief over zal gaan, houdt de vader liever nog even voor zich. ‘Het wordt een combinatie van chemie, geneeskunde en fysica en hij zal dag in dag uit in labo’s zitten.’ Laurent beperkt zich volgens hem niet graag tot één onderzoeksveld. ‘En hij krijgt de tijd die hij nodig heeft om het tot een goed einde te brengen. Hij kan zich tijdens die periode in die drie velden verdiepen, dat is prachtig.’