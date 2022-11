Man belandt in coma na vechtpartij in Leuven

In Leuven is afgelopen weekend een man levensgevaarlijk gewond geraakt bij een vechtpartij op het Rector De Somerplein, meldt het Leuvense parket. Een 23-jarige man uit Aarschot werd opgepakt als verdachte. Die beweerde dat hij door het slachtoffer geïntimideerd werd.

De Leuvense politie kreeg zaterdagochtend 29 oktober omstreeks 07.30 uur een melding over een vechtpartij op het Rector De Somerplein. ‘Ter plaatse zagen de agenten een persoon op de grond liggen met bloed op het achterhoofd’, stelt het Leuvense parket. ‘Wegens de zorgwekkende toestand van het slachtoffer werden de hulpdiensten gecontacteerd. Volgens de mugarts was het slachtoffer in levensgevaar en werd hij meteen meegenomen naar het UZ Gasthuisberg te Leuven. Het slachtoffer ligt op dit moment in coma.’

De politie vond een getuige die verklaarde hoe een man meerdere slagen en stampen had gegeven op het hoofd en lichaam van het slachtoffer. Die verdachte betrof een 23-jarige man uit Aarschot, die die ochtend ook vergezeld werd door twee dames. De twintiger en de dames konden opgepakt worden en ze werden verhoord.

Intimidatie

‘Tijdens zijn verhoor beweerde de man dat hij gevolgd was door het slachtoffer, dat hem nadien geïntimideerd zou hebben’, vertelt het parket. ‘Hij verklaarde dat het slachtoffer wou dat de twee dames met hem mee zouden gaan en hij uit verdediging een slag en stampen zou hebben toegediend. De twee dames bevestigen die verklaring.’

Het parket liet de man voorleiden bij de onderzoeksrechter op verdenking van opzettelijke slagen en verwondingen met arbeidsongeschiktheid tot gevolg. De onderzoeksrechter besloot zondag de twintiger vrij te laten onder voorwaarden.