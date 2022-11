Vlaamse Landmaatschappij roept protesterende boeren op tot dialoog

Enkele landbouwers voeren actie tegen het nieuwe mestactieplan aan het gebouw van de Vlaamse Landmaatschappij in Herentals en Hasselt. De VLM begrijpt de misnoegde reactie, maar onderstreept het belang van overleg met minister van Landbouw Zuhal Demir.

Het Belang van Limburg meldt dat er woensdagmiddag een groep boeren met tractoren aan de Vlaamse Landbouwmaatschappij (VLM) in Hasselt kwam protesteren. De landbouwers, vaak uit de grotere Limburgse bedrijven, kwamen er een houten kruis plaatsen voor de deur van het Vlaams Huis. ‘Hopelijk denken ze morgen nog aan ons dan’, zei een van de demonstranten.

Na de actie keren de landbouwers meteen weer naar huis. ‘Het is niet onze bedoeling om mensen te hinderen. En we hebben, elk op ons bedrijf, de handen meer dan vol.’

Het gaat om individuele protestinitiatieven. Landbouwverenigingen zoals het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) en de Boerenbond zijn niet betrokken bij de acties.

‘Er zijn helaas doortastende maatregelen nodig om de waterkwaliteitsdoelstellingen in Vlaanderen te behalen en daar is een aanzet voor gedaan’, zegt VLM-woordvoerder Leen Van den Bergh. De komende weken is er overleg met landbouw-, milieu- en natuurorganisaties om te bekijken of resultaatgerichte alternatieve maatregelen mogelijk zijn.

‘We staan paraat om dit hele proces verder te ondersteunen en tot een goed einde te brengen, en rekenen daarvoor op de constructieve medewerking van alle betrokken actoren’, klinkt het bij de VLM.