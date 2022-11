Vanaf deze maand krijgt u een energiepremie: hoe wordt die verrekend en wat als u van leverancier verandert?

De regeling die veel consumenten een korting op gas en elektriciteit tot 196 euro per maand toekent, gaat deze maand in. Hoe wordt de premie verrekend en heeft een verandering van leverancier daar invloed op?

Tijdens de herfst en winter krijgt een groot deel van de Belgische huishoudens een korting op de gas- en elektriciteitsfactuur. Die verlaging bedraagt tot 135 euro per maand voor gas en tot 61 euro per maand voor elektriciteit, of 196 euro in totaal.

Bij wie recht heeft op dat pakket, wordt het automatisch toegekend. Maar hoe dat gebeurt, verschilt per leverancier. De sociale leverancier Fluvius houdt de premie vaak in op de jaarlijkse eindfactuur, maar kan die ook verrekenen bij de voorschotfactuur. ‘In principe hanteren energiebedrijven dezelfde methode als bij de verwarmingspremie die in het voorjaar werd uitbetaald’, zegt Fluvius.

De regering legde wel een deadline op, zodat consumenten de premie krijgen wanneer ze die het hardst nodig hebben. Op de website van de federale overheidsdienst Economie staat dat een elektriciteitsleverancier het basispakket elektriciteit automatisch verrekent via de voorschot- of afrekeningsfactuur vóór 1 januari 2023.

Overstap is geen probleem

Of u recht hebt op het basispakket is afhankelijk van factoren die in september werden vastgelegd. Zo moet u een variabel contract hebben of een vast contract dat werd afgesloten of verlengd na 30 september 2021, en niet in aanmerking komen voor het sociaal tarief. Ook geldt een inkomensgrens van 62.000 euro netto belastbaar inkomen voor een alleenstaande en 125.000 euro voor een gezin. Daarboven wordt een deel van de tegemoetkoming teruggevorderd via de personenbelasting.

Wat als u verandert van energieleverancier? Dan hebt u nog steeds recht op de premie, zegt de energieregulator Vreg. ‘Wie overstapt naar een andere energieleverancier, moet alleen een nieuw contract sluiten met de nieuwe leverancier’, laat de Vreg weten. ‘Die regelt normaal gezien alles met uw oude leverancier én met de netbeheerder. Sluit u een nieuw contract af bij dezelfde leverancier, dan zal die ook alles voor u regelen.’ Wel kan het zo zijn dat uw nieuwe leverancier de premie op een andere manier verrekent dan uw oude.