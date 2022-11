Rusland stapt opnieuw in akkoord voor graanexport op Zwarte Zee

Rusland neemt opnieuw deel aan het akkoord voor de export van Oekraïens graan via de Zwarte Zee. Dat bevestigt het Russische leger, nadat de Turkse president Recep Tayyip Erdogan eerder had bericht dat de graanexport woensdagmiddag zou hernemen.

Volgens Erdogan had de Russische defensieminister Sergej Sjojgoe zijn Turkse ambtsgenoot Hulusi Akar op de hoogte gebracht van de heropstart van de graanexport.

Het Russische leger bevestigde daarna dat Rusland opnieuw deelneemt aan de implementatie van het akkoord. Volgens het defensieministerie heeft Moskou schriftelijke garanties gekregen van Oekraïne dat de corridor niet voor gevechtshandelingen tegen Rusland zou worden gebruikt.

‘Rusland vindt dat de ontvangen garanties op dit punt voldoende zijn’, liet het Russische defensieministerie weten aan staatspersagentschap Tass. Het ministerie erkende ook dat de bemiddeling van Turkije had bijgedragen aan de heropstart. Erdogan had dinsdag nog gezegd ‘vertrouwen’ te hebben in de samenwerking van alle partijen.

Rusland had zich zaterdag uit het akkoord met Oekraïne, Turkije en de VN teruggetrokken, na aanvallen op de Zwarte Zeevloot bij de Krim. Moskou houdt Kiev daarvoor verantwoordelijk. Oekraïne zei dat het ging om een vals voorwendsel om uit de deal te stappen.

Ondanks de Russische terugtrekking zijn dinsdag drie graanschepen uit de Oekraïense havens de humanitaire corridor binnengevaren. Die bewegingen hadden groen licht gekregen van de Oekraïense, Turkse en VN-delegatie, aldus het gemeenschappelijk coördinatiecentrum (JCC) in Istanbul, dat instaat voor het internationale akkoord. De Russische delegatie werd daarover ingelicht. Het JCC kon maandag ook 46 schepen inspecteren en toestemming verlenen om de corridor op de Zwarte Zee in de twee richtingen te gebruiken.

Dankzij de graandeal die op 19 juli in Istanbul werd gesloten, kon bijna 10 miljoen ton graan worden uitgevoerd uit de Oekraïense havens. Het graan zat daar geblokkeerd na de Russische inval in Oekraïne op 24 februari. Het akkoord moet een zware voedselcrisis helpen voorkomen, met name in Afrika. De huidige overeenkomst loopt tot 19 november.

De Turkse president zei dat arme landen in Afrika de prioriteit moeten krijgen bij nieuwe graanleveringen uit Oekraïne. Volgens hem had Vladimir Poetin gesuggereerd om de prioriteit te geven aan landen zoals Somalië, Djibouti en Soedan, aldus Erdogan, die ook zei het eens te zijn met het idee van de Russische president.

Het Turkse ministerie van Defensie heeft later bevestigd dat de leveringen op het middaguur (lokale tijd) zijn hernomen.