Fans van ‘Stranger things’ herkennen wellicht de villa in bovenstaande video. Het vervallen horrorhuis in het fictieve stadje Hawkins speelde een centrale rol in het vierde seizoen van de Netflixreeks. In realiteit is het 140 jaar oude pand in de Amerikaanse staat Georgia luxueus opgeknapt voor de verkoop. En daar hangt ook een stevig prijskaartje aan vast.