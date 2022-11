Stakingsgolf dreigt bij Engie Electrabel

De bonden bij Engie Electrabel gaan in alle bedrijven actievoeren tegen de sancties en deontologische ontslagen bij de ‘onderbemande’ klantendienst. De eerste actie vond vandaag plaats aan de hoofdzetel in Brussel.

De sociale onrust bij Engie groeit. Omdat het sociaal overleg bij het energiebedrijf pijnlijk vastloopt, heeft het personeel besloten om de komende weken stakingsacties te organiseren in alle bedrijven van Engie Electrabel in ons land. Vandaag vindt een eerste actie plaats aan de hoofdzetel van Engie Electrabel aan het Noordstation in Brussel. Een stakingspiket blokkeerde de ingang, deelde er vanochtend flyers uit en riep mensen op om het werk symbolisch neer te leggen.

Zware onregelmatigheden

Aanleiding van de dreigende stakingsgolf is de gespannen situatie op de klantendienst. Sinds een tweetal weken onderhandelen vakbonden en de directie van Engie Electrabel over het terugdraaien van enkele harde maatregelen: 15 medewerkers werden om dringende reden ontslagen omdat ze vaste contracten voor elkaar opmaakten en nog eens 39 medewerkers ontvingen een zware sanctie omwille van zware onregelmatigheden in de dienst ‘klanten & verkoop’.

Bij de vakbond spreken ze over ‘gedeelde verantwoordelijkheid’ en zijn de fouten mede veroorzaakt door de hoge werkdruk en een slechte communicatie. ‘Dit was an accident waiting to happen’, zegt Ben Bellekens, regionaal secretaris bij ACV bouw - industrie & energie (ACVBIE). ‘De klantendienst van Engie Electrabel is onderbemand en de communicatie is er vaak complex en dubbelzinnig. Voor de energiecrisis is het personeel op de klantendienst gedaald van 1.400 naar 900 mensen. En er is een enorme achterstand in dossiers, waarvoor er vaak ook allerlei uitzonderingen gelden.’

Retroactieve prijzen?

Engie spreekt op zijn beurt over frauduleuze toestanden. ‘We hebben vastgesteld dat enkele werknemers vaste energiecontracten opstelden terwijl dat eigenlijk niet meer kon’, reageert Nele Scheerlinck van Engie. ‘Ze hebben onder collega’s contracten met retroactieve prijzen aangemaakt, in strijd met de ethiek en de instructies van ons bedrijf’, staat te lezen in een persbericht. De directie van Engie heeft zich de afgelopen weken naar eigen zeggen bereid getoond tot dialoog en tot inspanningen om het lopende conflict op te lossen. ‘Helaas heeft het veelvuldige overleg nog niet geleid tot een oplossing geleid. Wij betreuren deze situatie ten zeerste’, aldus Scheerlinck.

De symbolische actie aan de hoofdzetel in Brussel is niet de eerste en zal wellicht ook niet de laatste zijn. De afgelopen twee weken vonden er al werkonderbrekingen plaats in de klantendienst in Gent, Namen en Gosselies en informatievergaderingen in de energiecentrales in Vlaanderen en Wallonië. Ook de tussenkomst van een sociaal bemiddelaar kon beide partijen niet met elkaar verzoenen.

Confrontatie dreigt

‘De directie lijkt voor de confrontatiestrategie te kiezen en iedere oplossing in dit dossier uit de weg te willen gaan. We zijn dit dovemansgesprek beu en willen een ander gesprek met de directie aangaan ‘, aldus Ben Bellekens. ‘Als het niet lukt om het onderlinge vertrouwen te herstellen, gaan we de komende weken stakingsacties organiseren in alle bedrijven van Engie Electrabel. Daarvoor hebben we de afgelopen weken al een stakingsaanzegging ingediend.’