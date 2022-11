Amerikaanse turnsters pakken zesde wereldtitel op rij

Zelfs zonder ‘Greatest of all times’-gymnaste Simone Biles haalde het Amerikaanse damesteam dinsdag voor de zesde opeenvolgende keer de wereldtitel in teamverband. Team USA haalde het op het WK turnen in Liverpool vóór gastland Groot-Brittannië en Canada.

Olympisch kampioene allround Jade Carey blonk uit bij de Amerikaanse gymnasten. Superster Simone Biles was er voor het eerst in tien jaar niet bij. De negentienvoudige wereldkampioene stelt haar mentale gezondheid momenteel boven turnen in competitieverband. Ook de grote concurrente van Nina Derwael op de brug, Sunisa Lee, was er niet bij.

Team USA behaalde een score van 166,564 punten, goed voor goud. Groot-Brittannië verzamelde 163,363 punten, Canada 160,563 punten.

Met deze zesde wereldtitel op rij doet de VS beter dan Roemenië, dat vijf wereldtitels pakte tussen 1994 en 2001.

Team Belgium kon zich niet plaatsen voor de finale. Zondag eindigden de Belgische vrouwen als elfde in de kwalificaties. Nina Derwael plaatste zich wel voor de finale op de brug met ongelijke leggers. Lisa Vaelen verzekerde zich van de allroundfinale en de finale op de sprong. Zij is de volgende Belg die in actie komt op het WK turnen, op donderdag om 19.45 uur.