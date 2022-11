Nazomer wijkt stilaan: maxima tot 16 graden

Woensdagochtend wisselen soms brede opklaringen en wolkenvelden elkaar af en kunnen er ook nog enkele buien vallen. In de namiddag wordt het droog en in de meeste streken zonnig met maxima van 10 of 11 graden op de Ardense hoogten tot 15 of plaatselijk 16 graden in Vlaanderen, meldt het KMI.

De wind wordt overwegend matig, en aan zee nog vrij krachtig, uit het zuidwesten. De rukwinden lopen in de Ardennen en aan zee aanvankelijk nog op tot 55 km/uur, later wordt het wat rustiger.

Woensdagavond en -nacht neemt de bewolking toe vanaf de kust met, tegen het eind van de nacht, al kans op wat regen over het westen van het land. De minima liggen tussen 6 graden in de Hoge Venen en 13 graden vlak aan zee. Er waait een overwegend matige en aan zee vrij krachtige zuidelijke wind met rukwinden van 40 tot 55 km/uur.

Donderdag zijn er eerst nog opklaringen in het oosten van het land, elders is het zwaarbewolkt met perioden van regen. In de loop van de namiddag en avond trekt er vanaf het westen intensere regen over het land. De maxima schommelen tussen 11 graden in de Ardennen en 16 graden elders. De wind is matig uit zuid tot zuidoost.