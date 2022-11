Aanvaller man van Pelosi pleit onschuldig, was op ‘zelfdodingsmissie’

David Wayne Depape, de man die vrijdag de echtgenoot van de Amerikaanse politica Nancy Pelosi aanviel in hun huis in San Francisco, pleit onschuldig. Dat heeft de advocaat van de 42-jarige man dinsdag (lokale tijd) gezegd in een plaatselijke rechtbank.

DePape wordt aangeklaagd voor poging tot moord, inbraak en ouderenmishandeling. Hij drong vrijdag het huis van de Pelosi’s binnen op zoek naar de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Zij was niet thuis, maar haar man Paul wel. Die werd door DePape aangevallen met een hamer en werd geopereerd aan een schedelfractuur en verwondingen aan zijn handen en een arm.

In rechtbankdocumenten die werden ingezien door persbureau AP zou staan dat DePape direct na de aanval tegen hulpverleners gezegd zou hebben dat hij op een ‘zelfdodingsmissie’ was. Hij zou ‘de leugens uit Washington’ beu zijn geweest. ‘Ik wilde hem niet echt pijn doen, maar je weet dat dit een zelfdodingsmissie was’, zou DePape gezegd hebben, verwijzend naar de 82-jarige Paul Pelosi. ‘Ik ga hier niet staan en niets doen, ook al kost het me mijn leven.’ DePape zou ook van plan zijn geweest om andere politici en hun familie aan te vallen, al wordt in de documenten niemand bij naam genoemd.

Democrate Nancy Pelosi is als voorzitter van het Huis van Afgevaardigden bij overlijden van Joe Biden tweede in lijn voor opvolging van de president, na vicepremier Kamala Harris. Ze is bijzonder uitgesproken. Haar bezoek aan Taiwan eerder dit jaar zette de diplomatieke banden tussen de VS en China op scherp, waarna Pelosi de Chinese president Xi Jinping een ‘bange pestkop’ noemde. Ook ging ze langs in Armenië, waar ze de democratische vooruitgang van het land prees en uithaalde naar buurland Azerbadjan. De twee voormalig Sovjetlanden hebben al decennialang een conflict over de regio Nagorno-Karabach.

Als een van de belangrijkste vrouwen in Washington wordt Pelosi al jarenlang door het slijk gehaald door de Republikeinse partij. Voormalig president Donald Trump verwees standaard naar haar als ‘crazy Nancy’ (‘gekke Nancy’) en bij de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021 waren demonstranten gericht naar haar op zoek.