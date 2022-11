Netanyahu aan de leiding in exit-polls bij Israëlische verkiezingen

De rechts-conservatieve Likoed-partij van oppositieleider Benjamin Netanyahu is volgens exit-polls als grootste partij uit de Israëlische parlementsverkiezingen gekomen. Likoed zou 30 of 31 van de 120 zetels in de Knesset halen. De Toekomstpartij van uittredend premier Jair Lapid zou als tweede eindigen met 24 zetels.