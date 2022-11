Deense Sociaaldemocraten op kop in exit-polls

Bij de parlementsverkiezingen in Denemarken liggen de sociaaldemocraten van uittredend premier Mette Frederiksen aan de leiding, maar er is geen duidelijk zicht op een meerderheid.

Of Frederiksen verder kan regeren, is dus geen uitgemaakte zaak. Dat blijkt uit exit-polls van de zenders DR en TV2. De nieuwe centrumpartij Moderaterne van oud-premier Lars Lokke Rasmussen zou een mooi resultaat behalen. De liberaal-conservatieve partij Venstre, waar Rasmussen vroeger deel van uitmaakte, zou dan weer duidelijk verlies lijden.

Het Deense parlement telt 179 zetels - dus voor een meerderheid zijn 90 zetels nodig. Het linkse blok rond Frederiksen zou uitkomen op 85 of 86 zetels, terwijl het rechtse en extreemrechtse blok op 73 of 74 zetels afklokt. De nieuwe centrumpartij Moderaterne van oud-premier Lars Lokke Rasmussen zou uitkomen op 16 of 17 zetels en kan dus als scheidsrechter uit de verkiezingen komen.

Frederiksen trok zelf de stekker uit haar kabinet na een rapport over de onnodige uitroeiing van 17 miljoen nertsen. Volgens een rapport, dat uitkwam in juni dit jaar, was die beslissing onnodig en illegaal en stortte ze de hele bontsector in crisis. De sociaalliberalen gaven Frederiksen een ultimatum om met een bevredigend antwoord te komen op dat rapport. Die eis werd niet tijdig ingewilligd.