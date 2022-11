Grootste wijfjesolifant van Afrika overleden

Dida is dood. De olifant was beroemd om haar enorme slagtanden en was een Keniaans icoon.

Dida is dood. Dida was een wijfjesolifant en groeide de voorbije jaren uit tot een bijna symbolisch dier in het Afrikaanse land Kenia. ‘Een iconische matriarch’, zo noemden ze haar in The Kenya Wildlife Service (KWS), het natuurpark waar ze leefde en overleed. ‘De koningin van Tsavo’, ook dat was haar bijnaam. Ze werd beschouwd als de grootste vrouwtjesolifant op het Afrikaanse continent. Het waren vooral haar enorme slagtanden die haar wereldfaam bezorgden.

Volgens schattingen werd Dida tussen 60 en 65 jaar oud. Daarmee zat ze ongeveer aan de maximumleeftijd die een olifant in het wild kan bereiken. Ze overleed aan de gevolgen van ouderdom. Dat liet de KWS weten in de tweet waarin het overlijden van zijn mascotte werd aangekondigd.

Steeds minder olifanten in Kenia halen die leeftijd. Het voorbije jaar telde het land al 179 olifanten die het leven lieten als gevolg van de droogte in het oosten van Afrika. Daarmee is volgens dierenbeschermers de winst die de voorbije jaren geboekt werd in de strijd tegen stropers weer verloren.