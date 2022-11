Fototoestellen van beroemde ontdekkingsreiziger na 85 jaar teruggevonden op gletsjer

Na 85 jaar zijn fototoestellen en gerief van de wereldberoemde ontdekkingsreiziger Bradford Washburn gevonden op een gletsjer in Canada. In sommige van de toestellen zaten zelfs nog filmrolletjes die nog niet ontwikkeld werden.

In 1937 trok de Amerikaanse ontdekkingsreiziger Bradford Washburn met Robert Bates naar het afgelegen Yukon, in de wildernis in Canada, om er de Mount Luciana te beklimmen. Geluk hadden ze niet met hun timing. Door rampzalig weer in de weken voor hun komst lag de Walsh-gletsjer, die het startpunt van hun expeditie moest worden, bedekt met enorm veel modder en met tientallen nieuwe scheuren in het oppervlak. Zo beschreef Washburn het in The alpine journal.

Door die slechte weersomstandigheden konden ze niet met het vliegtuig weg geraken vanop de gletsjer. Ze moesten eerst een trektocht van 160 kilometer maken voor ze veilig weg konden. Tijdens die tocht lieten ze heel wat van hun bezittingen achter die te zwaar waren om mee te dragen.

Nooit opgehaald

Zijn fotomateriaal had Washburn goed ingeduffeld en verborgen, en zijn plan was om het een jaar later te gaan ophalen. Dat kwam er nooit van. Pas in augustus, 85 jaar na datum, trok een team van zeven personen naar Yukon om het te zoeken. Zij vonden het materiaal, op goed 19 kilometer van waar Washburn dat achtergelaten zei te hebben.

De ontdekkingsreizigers vonden onder meer een Fairchild F-8-camera, net als twee andere camera’s met niet ontwikkelde filmrollen erin. Daarnaast vonden ze onder meer klimmateriaal. Nu wordt onderzocht of er iets gerecupereerd kan worden vanop dat materiaal.

Dagboek gelezen

Het idee achter de expeditie kwam van de professionele skiër Griffin Post. Die had in 2002 een boek geschreven over de tocht van de twee - Escape from Lucania - en had daarvoor de dagboeken van Washburn en al zijn wetenschappelijke publicaties gelezen. ‘Na al mijn research achtte ik het echt mogelijk om alles terug te vinden’, zei hij na de vondst. ‘Maar als je daar dan bent, zie je hoe gigantisch die gletsjer is en hoe moeilijk begaanbaar dat terrein is. Toen dacht ik: het lukt nooit.’

En toch slaagden de waaghalzen in hun opzet. Met dank aan glaciologe Dorota Medrzycka, die ook uitgebreid onderzoek had gedaan en had uitgestippeld welke tocht ondernomen zou worden. ‘We hebben heel erg moeten zigzaggen’, zei ze na de vondst. ‘We hebben 10 kilometer moeten stappen om op die gletsjer te geraken en terug naar het kamp te komen.’

En dan moest nog een moeilijke zoektocht ondernomen worden. Gletsjers transformeren voortdurend en verschuiven elk jaar.